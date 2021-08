Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 05

Camping-car, à nous la liberté

Se baigner nu dans les rivières, les grillades sous les étoiles au quotidien, et l’horizon à perte de vue. Aux Etats-Unis, la vie en camping-car, la van life est devenue un phénomène massif. Nombreux sont ceux qui abandonnent le confort de leur maison et de leur job pour partir à la découverte des plus beaux coins des Etats-Unis. Certains même, les plus jeunes, vivent du récit de leurs aventures. La pandémie a accéléré le mouvement, même en Suisse, où les ventes de camping-cars ont explosé. ■