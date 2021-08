Tombée du ciel

RTS2, MARDI, À 21 H

Un personnage énigmatique recrute artistes de rue et montagnards pour un délirant projet sur les sommets de l’Oberland suisse. Maja et Sebastian, talentueux et jeunes acrobates bernois, hésitent à se lancer dans cette odyssée verticale rocambolesque.

Des acrobates de l’extrême et des alpinistes partent en expédition dans l’Oberland bernois pour un projet un peu fou et très attachant. Le mélange est époustouflant et les images à couper le souffle, entre jonglerie, acrobatie, highline et acroyoga, rubans aériens… à 800 m au-dessus du vide! ■