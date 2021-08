Tout est question de timing

Soupe de campagne

Il n’est bientôt plus possible d’ouvrir un réseau social sans voir un politicien en goguette, visitant une entreprise, discutant sur un marché ou assistant à un spectacle. Les élections se rapprochent et tous les moyens sont bons pour se démarquer et séduire le citoyen. A ce jeu-là, la rentrée des classes semble une bonne opération. Imaginez ces dizaines de milliers de parents, de tous les milieux, de toutes les régions et de toutes les opinions politiques, attendris à l’idée qu’on ait une pensée pour leurs enfants. La candidate centriste au Conseil d’Etat, Luana Menoud-Baldi, a tenté sa chance lundi soir. Sa publication a très vite disparu. Peut-être en raison d’un problème de timing: les Fribourgeois étaient toujours en vacances, contrairement aux Vaudois qui venaient…