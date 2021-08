Un début de festival dans les bras de Noé Preszow

BULLE. A croire que les Francomanias ont sonné le début de l’été! Le soleil en guest list vendredi soir et la fin des averses le samedi, quelques minutes seulement avant les concerts. Le premier week-end du festival a ravi des spectateurs clairsemés en début de soirée, plus nombreux à l’heure des têtes d’affiche. Dans la cour du château bullois, ils ont bu le flot tumultueux de Terrier, agité les pieds sur les rythmiques syncopées de Magenta et cru en l’amour grâce aux chansons de KACIMI. Mais le premier «moment Franco» tomba samedi sur le coup des 22 h. Noé Preszow (àdr.) a saisi le public par son lyrisme et son authenticité, démontrant qu’il est l’un de ces chanteurs qui fait d’un concert un moment d’échanges précieux. Avec lui dans Lemondeàl’envers.Quand il lance un «merci d’être là!»…