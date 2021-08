Un documentaire et une expo à la tour du Sauvage

ROMONT. Les activités se poursuivent à la tour du Sauvage. Jeudi à 20 h sera projeté le film One world, one bike, one dream. Ce documentaire raconte les aventures de Pascal Bärtschi, qui a parcouru à vélo 109 000 kilomètres et traversé 59 pays entre 2012 et 2018. Les personnes intéressées doivent réserver leur place au 026 651 90 51. Du 6 au 12 août, c’est Murielle Uzé qui sera à l’honneur dans les murs de la tour du Sauvage. La Romontoise présentera des photographies du chef-lieu, qu’elle a sillonné durant une année. Informations complémentaires et horaires complets sur le site www.romontregion.ch.