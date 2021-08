Un grand spectacle artistico-culinaire

GRANGETTES

«Que faire d’autre que du Gruyère à Grangettes?» Voilà la question que pose le festival de la Monade à l’occasion de sa 3e édition. Ce week-end, cette bâtisse de Grangettes s’animera avec un spectacle mêlant musique, performance, danse, arts visuels et cuisine. «Cette année, on a voulu lier au mieux les pratiques créatives, explique l’organisatrice Marie Bergé. Au lieu d’une programmation classique de festival, on propose un spectacle qui dure toute la soirée et qui comporte beaucoup de saynètes.» Dans ce lieu qui abrite à l’année une résidence d’artistes (la Récréation) ainsi qu’une table d’hôte (Le Nid), onze artistes se sont rassemblés durant quinze jours pour concocter le programme. «Je vais faire une performance d’accueil, il y aura aussi des moments de musique avec…