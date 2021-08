Un poème pour crier la vie

En 1955, Allen Ginsberg lit en public un poème qui allait bouleverser la littérature et la société américaines. Avec cet acte de naissance de la Beat generation se clôt notre série sur des moments marquants du spectacle vivant.

ÉRIC BULLIARD

C’était une autre époque: de cette soirée, sans doute la plus légendaire de la littérature américaine du XXe siècle, il n’existe aucune photo, aucun enregistrement. Seuls des récits et des écrits témoignent du choc causé par la première lecture publique de Howl, poème-manifeste d’Allen Ginsberg, le 7 octobre 1955, à San Francisco. L’acte de naissance de la Beat generation.

Allen Ginsberg a 29 ans. Né dans le New Jersey, il a suivi des études (chaotiques) à l’Université de Columbia, à New York, où il a surtout rencontré des amis pour la vie. Ils se…