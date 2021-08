Un programme varié

FESTIVAL MURTEN CLASSICS

Le festival Murten Classics se tiendra cette année du 15 août au 5 septembre. Placés sous le thème des Sources, 30 concerts seront proposés au public, avec plus de 370 musiciennes et musiciens dont 200 suisses. Un concert de musique russe le premier soir, des musiques fondées sur des airs populaires et divers concerts de musique de chambre seront notamment à découvrir. En tête d’affiche, cette année: le premier concert sérénade du 25 août. Il présentera la première interprétation moderne du 4e concerto pourpianode la compositrice genevoise Caroline Boissier-Butini. Puis, les 2 et 3 septembre, le violoniste Frank Peter Zimmermann donnera un concert d’orchestre. Enfin, l’opérette Lachauve-souris de Johann Strauss Fils terminera le festival les 4 et 5 septembre.…