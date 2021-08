Un souci intime, et mondial

L’endroit est indispensable, omniprésent même. On en parle pourtant très peu et on le fréquente aussi discrètement que possible. Avec la croissance démographique, il fait cependant partie des défis à résoudre. Les toilettes doivent elles aussi faire leur révolution et devenir durables.

SOPHIE ROULIN

Petit coin, lieux d’aisances, cabinets, pipi-room… autant de petits noms pour décrire un lieu dont on parle peu: les toilettes. A l’heure de la révolution verte, cet endroit aussi intime qu’universel doit se réinventer. D’une part, parce que près de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à des services d’assainissement sûrs, d’autre part, parce qu’il devient urgent de trouver un système plus raisonnable que l’utilisation d’eau potable pour évacuer petites et grosses…