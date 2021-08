Une œuvre de Saype au sommet du Moléson

Saype a fait son grand retour en terres gruériennes avec une œuvre colossale: un land art de 1500 m2 réalisé cette semaine sous le sommet du Moléson avec de la peinture écoresponsable, à base de craie et de charbon.

L’artiste français a vécu trois ans à Bulle et après plusieurs projets aux quatre coins du monde, il s’est réapproprié le paysage des Préalpes fribourgeoises, sollicité par le Rotary Club de Bulle. Son œuvre, «Un nouveau souffle», représente un enfant rêvant dans les nuages.

Une façon pour Saype de montrer qu’après plus d’un an et demi placé sous les aléas de la pandémie, c’est à tout un chacun d’envisager le monde autrement et de réinventer son lendemain: c’est cet instant de réflexion et de création qu’il a voulu saisir.

Inaugurée jeudi soir, l'œuvre sera visible jusqu'à la mi-septembre. ACN

Article complet à retrouver dans notre édition du samedi 28 août.