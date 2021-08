Une belle surprise

Tribune libre

A propos d’une initiative de l’école primaire de la Léchère.

Au début juillet, nous avons eu le bonheur de recevoir un courrier merveilleux. Yann, élève de 7H, avait déposé dans notre boîte aux lettres un message qui nous souhaitait de bonnes vacances dans plusieurs dizaines de langues. Au dos, nous y avions découvert de jolis dessins représentant le soleil, la mer et des voiliers, des jeux et un monument historique. Nous avions été très sensibles à cette marque si sympathique émanant des classes de la Léchère. En les remerciant toutes et tous, nous leur souhaitons, cette semaine, une belle rentrée scolaire, en espérant que les conditions sanitaires seront bonnes. Prenez bien soin de vous!

Jeannette et Placide Meyer Mabillard, Bulle