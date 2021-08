Une carence à rapidement combler

Romont s’est incliné 0-1 contre Neuchâtel Xamax M21 samedi. Les Glânois ont payé cher leur manque de réalisme. Ce revers pousse toutefois à penser qu’ils vivront une saison plus calme que la dernière.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE INTER. Angelo Caligiuri était très clair avant l’entrée en lice du CS Romontois dans le championnat 2021-2022, ce samedi. L’ambition du coach et du club cette année, c’est de se stabiliser en 2e ligue inter après avoir flirté avec la relégation fin juin. Face à Neuchâtel Xamax M21, les Glânois ont perdu 0-1 à cause d’une grosse erreur d’inattention et de placement collectif sur un coup franc joué rapidement. Ce genre de revers qui fait enrager après le coup de sifflet final. Puis qui rend le Glaney optimiste quant à la réussite de la mission de la saison. «J’ai eu…