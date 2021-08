Une grosse frayeur avant les Européens en Serbie

Maxime L’Homme s’est envolé mardi pour Novi Sad. Il y disputera le championnat d’Europe de VTT. Objectif top 10 pour le Vuadensois.

VALENTIN THIÉRY

VTT. Plus de peur que de mal pour Maxime L’Homme le week-end dernier à Dornbirn, en Autriche, à 40 bornes de Saint-Gall. Le vététiste a frôlé la catastrophe à quelques jours du rendez-vous le plus important de sa jeune carrière. Le Vuadensois a terminé deuxième, mais a heurté un arbre. «Le sol était très glissant à cause de la pluie. Ça m’a fait commettre des erreurs. Je suis tombé deux fois», explique Maxime L’Homme, 18 ans. «Je me suis fait notamment mal à l’épaule. Mon ostéopathe m’a même dit qu’avec un choc un peu plus violent c’était la fracture. C’était risqué, mais je suis content d’avoir participé. Je voulais prendre du rythme après…