Une voiture finit sa course sur les voies CFF

ROMONT

Mercredi soir vers 22 h 15, une Romontoise de 51 ans a stationné sa voiture sur une place légèrement en pente à côté de son domicile, dans le quartier du Glaney. Le véhicule s’est mis en mouvement moteur éteint et a terminé sa course 25 m plus bas, sur les voies ferrées CFF. Le train arrivant depuis Romont, en direction de Fribourg, n’a pas pu s’arrêter à temps et a percuté la voiture. Le trafic ferroviaire a été interrompu durant une heure et demie, indiquait jeudi la police cantonale dans un communiqué. Aucun blessé n’est à déplorer, une enquête est en cours.