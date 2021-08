Victoire d’Ilona Chavaillaz au Tour des stations

CYCLISME. Spécialiste de VTT, Ilona Chavaillaz (photo) sait aussi se distinguer sur la route. Elle l’a encore prouvé samedi en remportant le parcours intermédiaire du Tour des stations. La Glânoise a couvert les 74 kilomètres (2850 m de dénivelé) entre Le Châble et Verbier en 3 h 34. Du côté masculin, les frères Robin et Thomas Bussard (Albeuve) ont pris le 6e rang ex aequo en 3 h 07. Mention enfin à Nicolas Gachet (Pédale bulloise), auteur du 19e chrono (11 h 38 de course) sur l’épreuve reine. Le vainqueur valaisan Raphaël Addy n’a eu besoin que de 9 h 38 pour boucler les 242 kilomètres et... 8848 mètres de dénivelé.

Simon Wirz à l’aise au col du Gurnigel

Récent vainqueur du Tour de l’Ain cadets par équipes, Simon Wirz poursuit sa belle campagne estivale. Dimanche, l’Echarlensois a levé…