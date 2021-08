Vingt-quatre heures pour trouver des solutions

CLIMATHON

L’Etat de Fribourg et le Service de l’environnement organisent pour la première fois un climathon dans le canton. Les participants sont invités à élaborer de nouvelles solutions face au défi climatique. De tels événements ont déjà eu lieu dans 56 pays et dans plus de 145 villes, dont Lausanne, Genève et Sion, explique un communiqué. Entre le 24 et le 25 septembre, ce véritable marathon d’idées sera centré autour de la mobilité, l’accessibilité des bornes de recharge pour les véhicules électriques et la consommation responsable. Les inscriptions sont ouvertes (https://climathon. climate kic.org/europe/switzerland/fribourg). La participation à ce climathon, qui se tiendra en ligne, est gratuite.