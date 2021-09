«Faire la différence dans les moments clés»

1

Une septantaine d'armes saisies à Semsales

La police cantonale est intervenue lundi à Semsales. Lors de la perquisition, une septantaine d'armes de tir et de chasse, dont la détention de certaines étaient interdites, ont été découvertes et séquestrées. Elles se trouvaient au domicile d'un chasseur et tireur sportif âgé de 64 ans.