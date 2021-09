RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

Alimentation ultra transformée: péril dans l’assiette!

Le plus souvent ils sont trop sucrés, trop gras, trop salés. Les aliments ultras transformés sont issus de la modification à l’extrême, par des procédés mécaniques et chimiques, d’aliments bruts. Résultat? Depuis ces dernières décennies, nous sommes passés d’un régime composé d’aliments à une consommation de produits. Ce changement a des conséquences délétères sur notre santé. La recherche en épidémiologie nutritionnelle a de plus en plus d’éléments pour constituer un dossier à charge. Consommer régulièrement des ultratransformés, c’est augmenter son risque de surpoids et d’obésité. C’est aussi la porte ouverte aux maladies chroniques, tel le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et même la…