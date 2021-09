née Kolly

LA ROCHE

Au matin du 21 août, Aline Baechler s’est éteinte tout doucement, comme une petite flamme, entourée de sa famille. Elle venait d’avoir 90 ans.

Aline a vu le jour le 22 juin 1931 dans le foyer d’Agnès et Louis Kolly à La Roche. Elle grandit entourée de quatre sœurs et deux frères. Habituée aux travaux de la ferme, elle aidait aux champs et allait couler avec le cheval.

A l’âge de 36 ans, celle que tout le monde appelait Linette épousa Bernard Baechler, de Zénauva, rencontré lors d’un bal de bénichon. De cette union naquirent deux filles, Francine, qui partit bien trop tôt, et Nathalie.

Avant de rencontrer son futur époux, Aline a travaillé à la Ciba, à l’usine Scherly ainsi qu’au restaurant de La Cigogne à Gumefens. Elle a également fait du cartonnage à domicile.

Quand…