née Geinoz

ENNEY

Après une éprouvante maladie, Angèle Gremion s’est endormie paisiblement, entourée des siens, le 28 août. Un dernier hommage lui a été rendu mercredi en l’église d’Enney.

Angèle vit le jour à Enney le 7 janvier 1943, dans la famille de Jean et Angéla Geinoz-Pauli. En compagnie de ses deux sœurs, Thérèse et Agnès, et de ses deux frères François et Nicolas, elle vécut une enfance heureuse.

Après sa scolarité obligatoire, elle travailla comme aide-soignante à Berne où elle apprécia d’apprendre l’allemand. Elle effectua ensuite la formation d’aide-familiale à Fribourg en 1962. C’est à cette période qu’elle rencontra Gérard. Ils unirent leur destinée le 18 septembre 1965. Ils eurent trois enfants: Fabienne, Christophe et Stéphane qui, à leur tour, agrandirent la famille avec…