Au FC Charmey, l’histoire d’une passion intergénérationnelle

Le FC Charmey souffle cette année ses cinquante bougies.

Ce club villageois se caractérise par son esprit de famille, qui traverse les générations.

Après une saison noire, l’équipe s’est reconstruite avec des joueurs du cru.

GLENN RAY

ANNIVERSAIRE. Le FC Charmey célèbre son cinquantième anniversaire en accueillant samedi le tournoi Dousse-Morel. Le club compte actuellement deux équipes d’actifs et quatre de juniors. Sa première garniture évolue en 3e ligue, avec la particularité de pouvoir aligner un onze de départ presque uniquement constitué de paires de frères. Les Duffey, les Meyer, les Pharisa, les Charrière et les Essacaz évoluent dans l’équipe première cette saison. Un casse-tête auquel se frotte chaque week-end leur entraîneur Pierre-Yves Meyer… père du capitaine Samuel et du gardien…