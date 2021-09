Basket, jet de bière et baston

DOCUMENTAIRE. 19 novembre 2004, Palace d’Auburn Hills. Dans leur salle, les Detroit Pistons jouent les Indiana Pacers de l’immense Reggie Miller. Cette rencontre marque les retrouvailles entre les deux franchises de NBA depuis leur affrontement en finale de conférence quelques mois plus tôt.

Ce vendredi d’automne, la ligue américaine de basket va connaître la plus grande bagarre de son histoire. La plateforme de streaming Netflix s’en est emparée à travers sa nouvelle série de cinq documentaires – intitulée «L’envers du sport» – qui racontent en détail des athlètes et des faits marquants du sport US. Sorti le 10 août, le premier épisode Malice at the Palace (69’) est une grosse réussite.

Ce qu’on apprécie, c’est la façon objective dont le réalisateur a exposé comment une échauffourée…