Borcard finit 10c, Gapany se préserve

LUTTE. Pas de couronne pour les Sudistes engagés à la fête alpestre du Lac-Noir remportée par le Saint-Gallois Damian Ott. Meilleure chance de succès dimanche, Johann Borcard (Villars-sous-Mont) a fini au rang 10c avec une feuille comptant trois victoires, deux nuls et une défaite (55,50). Benjamin Gapany a quant à lui déclaré forfait samedi après-midi. Le Marsensois de 26 ans ne voulait pas aggraver un souci à l’aine contracté avant la Fribourgeoise du 22 août. D’autant que se profile son plus gros rendez-vous de l’année qu’il souhaite aborder le plus en forme possible. Le 25 septembre, l’agriculteur sera dans le canton de Zurich pour le Kilchberg. «Si tout va bien, je ferai aussi la Valaisanne le lendemain», informe Benjamin Gapany qui devrait être à la Vaudoise le 19 septembre. VT