Céramique en fête pour la 5e fois

MORAT. Annulé l’année dernière en raison de ce que l’on sait, le Keramikpanorama revient à Morat ce week-end. Au bord du lac, sur la Pantschau, une centaine de céramistes venus de toute la Suisse et d’Europe présenteront leurs créations. Ils ont été sélectionnés par un jury professionnel, «pour assurer la haute qualité de l’événement», précise le communiqué de presse.

Cette cinquième édition se place sous le thème «Bol d’air». «Cet événement d’envergure internationale célèbre la céramique sous toutes ses facettes»: objets du quotidien, objets d’art et sculptures reflètent la diversité de techniques et de formes que permet cet art ancestral. Ce Keramikpanorama est aussi un concours, avec un prix attribué par le jury et un autre par le public. Lors de sa précédente édition, la…