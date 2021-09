Ce bonheur du jeu et de la légèreté

Une époque formidable

C’est drôle – mais cela ne devrait plus nous surprendre – ce besoin de tout ramener à soi. Cette envie de se pousser du col, même quand on parle des autres. Il n’est pas question ici de douter de la sincérité de l’émotion, mais pourquoi diable doivent-ils rendre hommage à Jean-Paul Belmondo en tweetant ou instagramant une photo avec leur tronche hilare à côté de celle de l’acteur? Tous n’ont pas été aussi mufles: nombre de célébrités ont choisi la sobriété, une belle photo du défunt, un petit mot triste et basta, respect. Mention spéciale pour Pierre Palmade, qui se contente d’un très classe: «On vous aimait tellement.» D’autres n’ont pas cette élégance, des lourdauds s’empressant de montrer qu’ils le connaissaient, qu’ils étaient potes, histoire de profiter un peu…