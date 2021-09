Coup double pour Steffi Trachsel à Payerne

COURSE À PIED. La coureuse de Crésuz Steffi Trachsel a remporté mercredi soir à Payerne la quatrième et dernière étape du Groupe E Tour. La Gruérienne de 40 ans a bouclé les 10 kilomètres de l’épreuve broyarde en 41’08’’, avec deux minutes d’avance sur sa dauphine Stéphanie Kuonen. Un succès synonyme de victoire au classement général pour celle qui s’était déjà imposée à Treyvaux au début du mois de septembre. Chez les hommes, le Brocois Mathieu Deillon a pris la 3e place de la catégorie élites M20 et le 5e rang au classement scratch.