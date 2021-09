Début de saison pour l’OCF

ÉQUILIBRE. Le mercredi 22 septembre, à Equilibre, à Fribourg, l’Orchestre de chambre fribourgeois lancera sa saison en accueillant le violoniste russe Ilya Gringolts. Né à Saint-Pétersbourg en 1982, il a étudié le violon et la composition dans sa ville natale puis à la Juilliard School de New York. En 1998, il devient le plus jeune lauréat du concours international Premio Paganini. Sous la direction de Laurent Gendre, l’OCF proposera un programme entièrement fran- çais. Il comprend la suite de danses tirées de l’opéra-ballet Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, le Concerto pour violon en sol mineur op.10 N°6 de Jean-Marie Leclair et la Symphonie en ut, de Georges Bizet, composée à l’âge de 17 ans et restée dans ses tiroirs jusqu’à sa mort. EB

