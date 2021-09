Des mots contre le vide et la solitude

Le Théâtre des Osses ouvre sa saison avec Lettresànosaînés. Un choix de 19 textes parus dans la presse romande lors de la première vague de la pandémie.

ÉRIC BULLIARD

GIVISIEZ. On aurait aimé que ce spectacle témoigne d’un temps révolu. On aurait aimé en sourire comme d’un souvenir un peu flou. Au final, l’émotion promet d’être vive dans Lettres à nos aînés, que le Théâtre des Osses, à Givisiez, propose dès ce soir et jusqu’au 12 septembre. Parce que la première vague et ses restrictions paraissent certes déjà éloignées, mais la page de la pandémie ne semble toujours pas près de se tourner.

De toute manière, il sera surtout question d’humanité, de solidarité, d’amour: Lettres à nos aînés est tiré des textes que divers quotidiens romands, dont La Liberté, ont publié du 25 mars au 29 mai…