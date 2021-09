Des mots pour dire la fin de l’amour

Le titre est simple, direct et ne ment pas: Clôture de l’amour est un texte de rupture. Il se trouve donc totalement à sa place au Musée d’art et d’histoire de Fribourg: de jeudi à dimanche, Joséphine de Weck et Patric Reves reprennent cette pièce créée en mai pour marquer la fin de l’exposition Rupture. Plus qu’un dialogue, le texte de Pascal Rambert est constitué de deux monologues qui se suivent. L’homme parle, longtemps, lui dit que «ça s’arrête, ça va pas continuer». Puis elle lui répond, longtemps. Des échos naissent dans un jeu de miroirs fascinant. La séparation prend une puissance impressionnante, d’autant plus évidente que la sobriété de la mise en scène de Yann Hermenjat laisse toute la place à ces mots incandescents. EB

