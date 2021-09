Doc à la Une

RTS 1, MERCREDI À 22 H 05

La vie après Guantanamo

Pendant de nombreuses années, Mohamedou Slahi a été considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux du monde. Il a passé 14 ans dans la prison militaire américaine de Guantanamo Bay et a fait partie d’un «plan d’interrogatoire spécial» brutal que le secrétaire américain à la défense Rumsfeld a personnellement approuvé. Aujourd’hui, Slahi est libre et a été disculpé par deux tribunaux américains. Après deux ans d’enquête approfondie, les réalisateurs ont retrouvé la trace des hommes et des femmes qui l’ont torturé… ■