Fred Yerly enchaîne au Nürburgring

En signant sa sixième victoire d’affilée dans le championnat d’endurance VLN, Frédéric Yerly remporte le titre de la catégorie SP3T.

GLENN RAY

AUTOMOBILISME. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Frédéric Yerly au Nürburgring (Allemagne). Samedi dernier, il a remporté sa sixième course d’affilée dans la classe SP3T du championnat d’endurance VLN. A deux courses du terme, ce succès est synonyme de victoire au classement général de la catégorie pour l’Echarlensois. Un troisième titre qui n’attend plus que confirmation. «Jamais je n’aurais imaginé que cela se passe aussi bien, rigole Frédéric Yerly. C’est cool de gagner à nouveau. Cela fait des années que je suis dans l’endurance et il faut croire que l’expérience paie.»

Pareille issue était difficilement envisageable en début de…