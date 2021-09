Deux équipes de trois célébrités composées de Sylvie Tellier, Michou et Booder d’une part, et Laëtitia Millot, Philippe Candeloro et Lola Dubini de l’autre, doivent deviner le talent caché de dix artistes aux styles différents qui se présentent devant eux. Quelle est l’équipe qui empochera le maximum d’argent pour son association? Vendredi, à 21 h 05, sur TF1