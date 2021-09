Garant de la diversité de la gauche

En vue des élections cantonales, La Gruyère invite les présidents de partis à présenter les enjeux de la campagne. Septième et dernier épisode avec Sophie Tritten, présidente du Centre Gauche-PCS.

Le Centre Gauche-PCS est souvent allié au PS et aux Verts. N’avezvous pas le sentiment d’être utilisé comme un réservoir de voix? Sophie Tritten: Non, nous croyons simplement à la diversité de la gauche. Quand nous partons désunis, nous perdons des sièges comme lors de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat en 2018. L’enjeu est trop grand pour répéter de telles erreurs. Nous avons tous compris quels sont les apports et les avantages de cette alliance

En ville de Fribourg, il n’y a pas eu d’alliance pour l’élection au Conseil communal alors que le Centre Gauche-PCS en aurait eu, a priori,…