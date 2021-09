Huit associations créent Ecoforum et publient un manifeste de treize mesures urgentes

NATURE ET ENVIRONNEMENT. Jeudi, le WWF Fribourg, Pro Fribourg, Pro Natura Fribourg, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, l’Association transports et environnement, Kultur Natur Deutschfreiburg, BirdLife et le Centre ornithologique fribourgeois ont annoncé la création d’un groupement d’associations sous le nom d’Ecoforum. Ils publient à cette occasion un manifeste contenant treize mesures urgentes que l’Etat devrait mettre en œuvre durant la prochaine législature. Infos sur www.ecoforum-fribourg.ch.