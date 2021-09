L’art du clown pour interroger le monde

Lauréats du Prix suisse de la scène 2020, Les Diptik créent leur nouveau spectacle à Nuithonie. Ils se retrouvent à sept sur scène, toujours entre théâtre et art du clown.

ÉRIC BULLIARD

«C’est chouette d’avoir plein de monde et d’explorer d’autres dynamiques.» Une première pour Les Diptik: le duo formé de la Fribourgeoise Céline Rey et du Californien David Melendy s’est entouré de cinq autres comédiens-clowns pour son nouveau spectacle, qui sera créé mercredi prochain à Nuithonie. Septik tire ainsi son titre de ce chiffre sept, mais joue aussi avec les sens de sceptique (qui ne croit pas) et de septique (qui peut infecter).

Comme à son habitude, le duo fribourgeois a construit son spectacle par l’écriture de plateau. «Nous partons de questionnements qui nous traversent par rapport à…