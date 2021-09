Dès sa naissance, chaque être humain a le droit de connaître sa mère et son père puisque nous venons tous d’une mère et d’un père en portant en nous les gènes spécifiques des deux sexes. Ce droit est imprescriptible. Car ces gènes caractérisent notre identité personnelle. Ils constituent le fondement du droit qui appartient à tout enfant. Conséquence: aucun être humain ne peut s’arroger le droit de priver un autre être humain de ce droit.

Or, avec l’autorisation de la PMA (procréation médicalement assistée), c’est précisément ce que les couples de lesbiennes revendiquent. Elles veulent réduire la présence du père au seul don d’un spermatozoïde en privant l’enfant du droit de grandir avec son père jusqu’à 18 ans. C’est là le problème. Car cette privation pure et simple d’un droit de l’enfant est grave: on utilise une manipulation génétique pour produire l’effacement du père dans la vie de l’enfant. Deux mères ne remplaceront jamais un père. Deux pères, si la GPA (gestation pour autrui avec mère porteuse) se profilait à l’horizon, ne remplaceront jamais une mère. Se contenter pour les lesbiennes de concéder à l’enfant de connaître l’identité de son père à 18 ans est un acte purement juridique qui ne le remplacera pas. Ainsi s’accomplit l’effacement du père. Il est d’ailleurs confirmé par le choix des juristes qui ont rédigé le texte soumis au vote. Le terme «paternité» a disparu, remplacé par celui de «parentalité». Exit donc le père! C’est énorme et unique dans l’histoire de la famille. On pourra certes objecter: deux mères donneront autant d’amour que des parents hétérosexuels! C’est possible. Mais si grand cet amour soit-il, il ne peut pas remplacer le père effacé. Nous voilà devant un paradoxe considérable: les couples de lesbiennes revendiquent le droit à l’égalité. Mais elles créent elles-mêmes une inégalité pour les enfants issus de la PMA. C’est bien l’avenir de la famille qui est en jeu! François Gachoud, Bulle