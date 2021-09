L’univers luxuriant de Villagers

MUSIQUE Villagers

FEVER DREAMS

Domino Recordings

Sous le nom de Villagers, Conor O’Brien et ses comparses creusent depuis une dizaine d’années un sillon très personnel, qui a abouti cet été à Fever dreams, leur cinquième album. Enregistrés peu avant le premier confinement, ces douze titres fleurent le romantisme ténébreux, la nonchalance assumée, l’exaltation du pas grand-chose. Les Irlandais excellent surtout dans l’art de la ritournelle entêtante, à l’image de The first day, déjà streamée plus d’un million de fois par les mélomanes.

Avec son phrasé langoureux à la Mathieu Boogaerts (sans l’accent frenchy), le chanteur et multi-instrumentiste raconte les absurdités du quotidien, une tache de café sur un T-shirt, un cygne au soleil. Avec une bonne dose de nonsens et de second degré. Quant…