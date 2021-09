La 40e à Romont

COURSE À PIED. Le peloton fribourgeois a rendez-vous ce dimanche à la Montagne-de-Lussy pour la Course en forêt de Romont. Une étape appréciée du calendrier, s’agissant de la 40e édition. «Il n’y a pas de festivités d’anniversaire comme prévu l’an dernier déjà, regrette le président et fondateur Marcel Wider. Par contre, le CARC Romont a tenu à maintenir absolument la compétition cette année. Elle reste une excellente préparation pour Morat-Fribourg (le 3 octobre).»

Dès le coup de feu donné à 10 h, une lutte à trois pourrait avoir lieu sur les 14,7 kilomètres du parcours. Le tenant du titre gruérien Jérémy Schouwey devrait retrouver Jari Piller et le triple vainqueur éthiopien Tolossa Chengere. Derrière les fusées, près de 500 athlètes sont attendus pour cette sixième manche de la…