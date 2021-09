La Grimpette et le Tour pour Gachet

Guillaume Gachet a remporté le Tour du canton, en s’imposant à la Lorette mercredi.

CYCLISME. En remportant mercredi la Grimpette de Lorette à Fribourg, Guillaume Gachet s’est adjugé le Tour du canton pour la deuxième année consécutive. Et ce avant même la septième et dernière étape, qui se tiendra le 3 octobre à La Sionge. «C’est un plaisir de gagner cette course, surtout que ces efforts explosifs ne sont pas du tout ma tasse de thé», sourit le lauréat charmeysan.

Un effort aussi bref qu’intense – 850 mètres de montée sur une pente moyenne de 12,4% – bouclé en 3’11 par le vainqueur. Soit cinq centièmes de mieux que le Gruérien Simon Wirz. «Je gagne d’un rien, reprend Guillaume Gachet. Plus les épreuves sont courtes et plus les écarts le sont, j’ai eu de la chance avec le chrono…