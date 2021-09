La Tsarmê Bike revient

VTT. Les jeunes vététistes ont rendez-vous samedi à Charmey pour la 4e édition de la Tsarmê Bike. Comptant pour la Coupe fribourgeoise de VTT, cette manifestation est organisée par la Pédale bulloise. Le comité d’organisation attend plus de 200 enfants sur la place des télécabines, où une boucle de 3 kilomètres a été installée. La distance parcourue variera en fonction des catégories. «Nous avons prévu des obstacles et des sauts sur le tracé, qui pourront être évités», précise le responsable d’organisation Vincent Droux.

Une boucle de 200 mètres a été prévue pour les plus petits. Réintroduit cette année, le relais apportera, lui, une touche de convivialité. «Il s’agit de passer un bon moment en binôme, entre parents et enfants ou entre amis.» Les courses commencent dès 10 h et le dernier…