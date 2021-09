Le FC Charmey accueille le tournoi Dousse-Morel

La 36e édition du tournoi de football Dousse-Morel se tiendra samedi au stade du Riau de la Maula. Un événement qui coïncide avec le cinquantenaire du club organisateur le FC Charmey. Ce millésime 2021 aura une saveur doublement particulière après l’annulation de l’édition 2020, qui devait se tenir à Vuadens. Quelque 500 jeunes footballeurs de la Gruyère et du Paysd’Enhaut sont attendus sur les pelouses charmeysannes. Vingtcinq équipes de juniors E et vingt-sept de juniors F s’y affronteront dès 8 h 15.Les finales auront lieu à 16 h 30 (juniors E) et à 16 h 45 (juniors F). Un certificat Covid sera exigé sur la place de fête pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. GR