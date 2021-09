Le festival aussi à Bulle et Romont

ORGUE. Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre, le Festival international d’orgue de Fribourg va proposer concerts, conférence et masterclasss. Cette 24e édition met à l’honneur des artistes d’ici et internationaux, ainsi que les instruments du canton. Dont, pour la première fois, le nouvel orgue de la collégiale de Romont: le samedi 25 septembre, les organistes Stefano Molardi et André Bochud, avec l’Ensemble More Antiquo dirigé par Giovanni Conti, présenteront les Vêpres de Marcel Dupré. «La musique du grand organiste de Saint-Sulpice alternera avec des chants grégoriens interprétés à la manière du début du XXe siècle et accompagnés par un deuxième orgue», précise le communiqué de presse.

Auparavant, le festival ouvrira le 22 septembre par un concert jeune public en l’Eglise…