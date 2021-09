Le mythe au féminin

BANDE DESSINÉE

Richard Marazano et Gabriel Delmas

CIRCÉ LA MAGICIENNE

Dargaud

On a pris l’habitude de faire de la sorcière des Temps modernes la voix des femmes victimes d’une société patriarcale. Richard Marazano (scénario) et Gabriel Delmas (dessin) élargissent cette perspective avec Circé la magicienne. Experte en philtres et charmes de transformation – donc aussi une sorcière –, cette déesse grecque constitue traditionnellement une des étapes du long voyage de retour d’Ulysse après la Guerre de Troie. Dans L’Odyssée, elle est portraiturée en femme fatale, jalouse, qui change notamment les marins en porcs.

Qu’en est-il vraiment? En partant du point de vue de Circé, cette bande dessinée donne une nouvelle lecture du mythe: pour la magicienne, son île est soudainement mise en danger par…