Le retour décomplexé de The Stranglers

Bientôt cinquante ans que ça dure. Un bail pour un groupe assimilé au punk et à la vague No Future. En dehors des modes depuis les années huitante, The Stranglers ont tâté du rock électronique, de la new wave, du reggae, de la soul et même du jazz. Et, tel un phénix, le groupe anglais aura dû attendre la mort de son mythique claviériste pour renaître de ses cendres, après neuf ans de silence discographique.

Une grande majorité de l’album Dark matters avait certes été enregistrée en présence de Dave Greenfield. Comme en témoignent ses fameux arpèges à l’orgue, dès les premières notes de Water. Sa patte est d’ailleurs omniprésente sur les onze titres du disque, tout comme la basse de Jean-Jacques Burnel.

Surtout, The Stranglers semblent…