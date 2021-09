ALBEUVE

Madeleine Beaud s’en est allée paisiblement mardi, dans sa 85e année, entourée des siens. Un dernier adieu lui a été adressé dans l’intimité de la famille.

Madeleine Beaud est née le 23 juillet 1937 à Albeuve, où elle a passé une très grande partie de sa vie. Fille d’Hélène et de Jean Beaud, Madeleine a commencé à travailler jeune. Avec loyauté et rigueur elle a assumé ses fonctions au sein des ateliers de Ritex à Neirivue, alors grand producteur de confection masculine.

Madeleine a uni son destin à celui de Célestin en 1959. Un an plus tard naquit leur premier enfant. Madeleine donna encore la vie à huit reprises, la dernière fois en 1974. Durant tout ce temps, elle se consacra pleinement à l’éducation de ses neuf enfants et fut comblée comme mère au foyer.

Madeleine Beaud…