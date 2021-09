NOUVEAU MONDE. Quatre ans après sa création au Bilboquet, La petite soûlonne revit sous une nouvelle forme au Nouveau Monde de Fribourg, ce dimanche à 17 h. Et plutôt trois fois qu’une. Road trip halluciné dans l’Ouest américain, le texte de l’auteure et comédienne gruérienne Sonia Menoud est d’abord une ode à la poésie américaine. Dans un premier temps, le comédien Olivier Havran lira, dimanche, une suite de poèmes, de Walt Whitman à Frank O’Hara, en passant par Emily Dickinson – la muse inspiratrice du projet – sur les tapis musicaux tissés par Al Comet. Puis le public écoutera religieusement l’adaptation radiophonique à deux voix et douze musiciens, produite par la HighNoon Company, dirigée par Sonia Menoud. Enfin, le musicien Onimo – alias Jérôme Humbert – clora l’après-midi par un…