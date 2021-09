Panser ses plaies avant de voir plus haut

Dans un match de 3e ligue disputé, La Sionge et Charmey ont tout donné sans réussir à se départager (2-2). A Sâles, l’équipe locale espère être la surprise de la saison malgré un effectif décimé.

MARIUS KAMM

FOOTBALL. La pluie n’a pas découragé les supporters venus en nombre, dimanche à Sâles, pour encourager leurs vaillants joueurs. Charmey est bien rentré dans le match avec un but à la 8e. Mais La Sionge ne l’entendait pas de cette oreille et Stéphane Capenda est venu soulager son équipe avec un goal juste avant la mi-temps. Durant les quarante-cinq minutes suivantes, les occasions se sont multipliées dans un duel de 3e ligue terminé sur le score de 2-2. Un match très animé autant en dehors que sur le terrain, en témoigne les onze avertissements et les deux expulsions.

«Nous aurions dû…