Pixels et caetera

LIBERTÉ PREMIUM. Qu’est-ce que la liberté dans le monde occidental aujourd’hui? Je cite de mémoire: la liberté, c’est disposer de tous les titres de votre playlist, c’est écouter votre musique sans publicité, sur tous vos appareils, la liberté c’est aussi de profiter du mode sans connexion et du zapping illimité… et tout ça avec l’abonnement premium, tel qu’annoncé par la publicité de Spotify. Et c’est pour s’exercer à la défense de cette liberté, parmi d’autres, que l’armée suisse enverra début septembre en Turquie, si peu de jours après le départ des Américains de Kaboul, trois militaires pour effectuer des tirs de missiles Stinger dans des montagnes d’Erdogan, plus vastes et moins précieuses que nos Alpes. Souvenons-nous que la première génération de ces missiles sol-air avait été…