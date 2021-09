Plan directeur décevant

A propos du développement du district.

Candidat à la Préfecture de la Gruyère, je profite de rebondir sur les suggestions d’un de mes adversaires dans ces mêmes colonnes (La Gruyère de mardi) pour élargir le débat sur des thèmes qui me semblent essentiels pour l’avenir de notre région. Bien entendu, il est pertinent que le futur préfet conseille les communes sur leur aménagement local et les encourage à s’orienter vers un développement plus durable. Mais pour ce faire, le préfet détient un outil bien plus performant avec le Plan directeur régional soumis récemment à consultation. Or, ce plan est décevant. J’en veux pour exemple la présence en son sein du projet de vague artificielle Goya Onda présenté comme un possible renouveau de l’offre touristique. Ce projet n’a pourtant fait l’objet…