Première à Attalens

COURSE À PIED. La 1re édition de la course du Petit Prince se tiendra ce samedi à l’école éponyme d’Attalens. A l’initiative, l’Athletica Veveyse. «Notre club veut se placer dans le running. Cette épreuve est donc le point de départ d’une nouvelle section de course à pied», aspire le président Marc Hirsbrunner.

Le Petit Prince sous sa version pédestre n’aura rien d’un jeu d’enfant. Les participants sillonneront la colline du Mont-Vuarat sur une boucle de 11 kilomètres. «Même les bons coureurs prendront leur pied», promet le Veveysan. Les enfants, eux, «quadrilleront» le village d’Attalens avec des parcours adaptés. Plus de deux cents participants sont espérés pour cette première, à laquelle il est possible de s’inscrire sur place. QD

